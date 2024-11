Milito admite momento ruim do Atlético-MG: ‘Superar essa crise’

Após a derrota por 1 a 0 para o Athletico, neste sábado (16), pelo Brasileirão, o técnico Gabriel Milito admitiu que o Atlético-MG vive uma ‘crise’. A partida foi a sétima consecutiva sem vitória na temporada – entre elas, as derrotas para o Flamengo na final da Copa do Brasil.

O treinador se mostrou insatisfeito com mais um revés e revelou acreditar que o Atlético está atuando abaixo do que se espera.

“O primeiro que temos que reconhecer é que estamos jogando abaixo do que a equipe é capaz de jogar. Estamos atravessando um momento muito complicado futebolisticamente falando. O coletivo está abaixo do que todos imaginamos. E temos que superar essa crise urgentemente. Sei que temos a final da Copa, mas temos que melhorar” analisou.

Ele, porém, afirma não saber como explicar a crise no time atleticano. Milito, então, revelou como enxergou o jogo contra o Furacão, onde a equipe pouco criou e levou perigos constantes.

“É muito difícil encontrar uma explicação do porque estamos assim. Sei que as equipes têm momentos melhores e piores, mas agora claramente estamos num momento muito abaixo do que a equipe pode atuar. A partida de hoje defendemos mal, não criamos perigo, não acertamos o gol. E é claro que isso me preocupa muito como treinador da equipe”, disse.

O próximo jogo do Atlético-MG é contra ninguém menos que o líder Botafogo. O Glorioso, aliás, é o rival do Galo na final da Libertadores. A partida pelo Brasileirão, porém, ocorre já nesta quarta-feira (20), na Arena MRV.

