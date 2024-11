Inacreditável: Jogador do Vila Nova salva um gol para o rival. Veja a imagem

Inacreditável Futebol Clube é pouco para descrever o que aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo do jogo entre Vila Nova e Ituano, neste sábado (16/11), pela penúltima rodada da Série B. Jogando em casa, o Vila Nova havia levado um gol de José Aldo, mas arrancou o empate com Alesson. Porém, aos 25, em rápida jogada pela direita, Júnior Todinho foi até a linha de fundo e rolou para Alesson. Este, sem marcação, finalizou, mas o goleiro do time paulista já estava caindo para o outro lado. A bola estava entrando, quase na linha do gol, quando bateu na panturrilha de Rhuan, jogador do Vila! Ele acabou salvando o que seria um gol certo para sua equipe.

O Vila Nova entrou na rodada com 55 pontos. Para manter a sua pequena chance de acesso à Série A, precisa vencer e ainda torcer para várias combinações, como a derrota do Sport neste sábado parao Ponte. O Ituano também precisa vencer, mas por outro motivo. Com 34 pontos, só não estará rebaixado ao fim desta partida se sair com a vitória. Caso contrário, não mais alcançará o CRB, primeiro fora do Z4 e com 39 pontos,

