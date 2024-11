Jornalista diz que Santos tem data para anunciar Neymar

Repórter argentino da CNN crava que Peixe vai acertar com craque logo após o final da Série B. Atacante será o símbolo da reconstrução do clube - (crédito: Foto: Ricardo Saibun / Santos FC)

A possibilidade de repatriar Neymar vem tomando os bastidores do Santos. O retorno do ídolo é muito aguardado na Baixada Santista e começa a agitar os noticiários do mundo todo. Tanto que neste domingo (17/11), o jornalista argentino César Luis Merlo, assegura que o astro vai retornar ao Peixe em 2025.

“A ideia é anunciá-lo assim que terminar o torneio (Série B) que marcou o retorno do Peixe à elite”, disse o jornalista.

Nos últimos dias, Neymar voltou a ser notícia após existir a possibilidade de o atacante rescindir com o Al-Hilal em janeiro e ficar livre no mercado em 2025. Assim, quem mais aparece como interessado na possível saída do astro do time da Arábia Saudita é o Santos. Afinal, o Peixe tem o sonho de repatriar o ídolo.

????Neymar, listo para volver a Santos.

*??El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años.

*??Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de ????????. ? pic.twitter.com/LQjDhP2bza — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2024

Trazer Neymar de volta é o grande sonho também da atual gestão comandada por Marcelo Teixeira. Com o objetivo de reestruturar a equipe após o rebaixamento, o mandatário vê o camisa 10 da Seleção Brasileira como o nome certo para colocar o Peixe de volta para o caminho das glórias.

Pouco depois de o clube confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, Marcelo Teixeira atendeu à imprensa e admitiu que mantém conversas com o jogador.

Contudo, a diretoria prega cautela. Afinal, afirmar que Neymar voltará imediatamente ao Santos após deixar o Al-Hilal pode plantar uma falsa esperança no torcedor. A ideia é esperar a possível rescisão com o clube saudita para iniciar uma conversa e saber se interessa ao atacante um retorno ao Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.