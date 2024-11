Gabigol é reintegrado ao elenco do Flamengo após conversa com Braz

Atacante esteve presente em atividade do Rubro-Negro, no Ninho do Urubu, em preparação para o embate com o Cuiabá - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Reviravolta! O atacante Gabigol foi reintegrado ao elenco do Flamengo e participou do treino no Ninho do Urubu, na manhã deste domingo (17). O camisa 99 retorna após nova conversa com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Mesmo assim, a presença do ídolo no compromisso seguinte do Rubro-Negro ainda é uma dúvida.

As conversas entre o jogador e o dirigente ocorreram após o empate com o Atlético em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro e neste sábado. A propósito, a diretoria do Flamengo decidiu pela ausência de Gabigol na lista de relacionados com a justificativa de “manter a harmonia no elenco”. Posteriormente, surgiram rumores de que ele teria ficado insatisfeito após ser substituído no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil.

Além disso, a entrevista depois da conquista do torneio, ainda do gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte não agradou os dirigentes. O atacante confirmou que deixaria o Rubro-Negro ao fim da temporada. Simultaneamente ao fim do seu contrato. O camisa 99 também indicou que a atual gestão do Rubro-Negro não teria cumprido uma promessa com ele e sua família por uma proposta de renovação.

Algumas informações apontam que o jogador tem um acordo encaminhado para defender o Cruzeiro a partir de 2025. O próprio vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, acenou positivamente para esta mudança. Recentemente, o presidente do clube da Gávea, Rodolfo Landim, admitiu que enviou uma proposta de ampliação de vínculo por mais uma temporada. No entanto, o jogador recusou a oferta.

Flamengo prioriza manter vaga no G4 da Série A

Depois da paralisação dos campeonatos devido à data Fifa, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Cuiabá, na próxima quarta-feira (20). O duelo vai ocorrer pela 34ª rodada da Série A, às 19h, na Arena Pantanal. Mesmo com a conquista da Copa do Brasil, a equipe carioca busca manter uma vaga no G4 do torneio. Até porque o Internacional, em excelente fase, arrisca tomar a quarta colocação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.