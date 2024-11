Corinthians convida técnico da Holanda para assistir Memphis

Timão enviou um convite formal para Ronald Koeman vir na Neo Química Arena e avaliar desempenho do jogador e nível do futebol brasileiro - (crédito: Foto: Miguel Medina/AFP via Getty Images)

O Corinthians enviou um convite para o técnico da seleção da Holanda, Ronald Koeman, assistir uma partida do clube na Neo Química Arena. O objetivo é que o treinador consiga observar mais de perto as atuações da estrela Memphis Depay. O Timão, aliás, acredita que a visita do comandante possa acontecer ainda neste ano.

Um dos grandes motivos é fazer Memphis entrar novamente no radar da seleção. Ele não vem sendo convocado pela Holanda desde a Eurocopa. O contato com o treinador foi feito pelo Timão por meio de um e-mail, que ainda não foi respondido.

Além disso, o Corinthians quer que Ronald Koeman observe melhor o futebol brasileiro e entenda que é tão competitivo quanto as ligas do exterior. O treinador holandês chegou a dizer que não conhecia o nível do Campeonato Brasileiro e que iria acompanhar mais jogos para avaliar uma nova convocação de Memphis. Recentemente, o técnico disse que não convocou o atacante por questões físicas.

“Ele ainda não está bem o suficiente. Você pode ver que ele está ficando mais em forma. Também temos dados de que ainda precisa melhorar”, disse Ronald Koeman.

Memphis é o segundo maior artilheiro da seleção da Holanda, com 46 gols. O atacante, aliás, vive o sonho de ultrapassar Van Persie e se tornar o goleador máximo da Laranja Mecânica. Os dois estão separados por quatro gols.

Pela Holanda, Memphis disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022, somando nove jogos e três gols marcados. Além disso, em duas edições da Eurocopa (2021 e 2024), ele tem dez jogos disputados e três gols.

