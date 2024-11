Curitibanos se empolgam com lendas do Barcelona

A equipe de estrelas do Barcelona está de volta aos gramados do Brasil. Na noite deste domingo (17), o Barça Legends enfrenta o Pelé Pequeno Príncipe Legends, uma reunião de craques. Antes de a bola rolar na Ligga Arena, a equipe de reportagem do Jogada10 conversou com torcedores que se dirigiam ao estádio do Athletico-PR. A expectativa dos curitibanos estava lá no alto.

“Legal ver vários craques. Principalmente, os que passaram pela Seleção. Rivaldo, por exemplo, parece que está fininho. Muita gente não era nem nascida quando eles estavam em atividade”, disse Róbson.

A partida amistosa, cuja renda vai para um hospital pediátrico referência no Brasil, reúne torcedores de diferentes gerações. Romário é um dos motivos para unir pessoas de diferentes faixas etárias.

“Vai ser uma experiência muito legal. Meu pai me ensinou a gostar do Romário”, disse o jovem Pedro, que estava com uma camisa oficial do Barcelona.

O pai Adan, então, completou a fala do filho, em contato com o J10.

“Um dos maiores ídolos da história do futebol. É a primeira vez que o vejo ao vivo. Duas emoções. Estar com o meu filho e acompanhar o Romário”, disse.

Pelo Barça Legends, estão confirmadas as presenças de Rivaldo, Romário, Edmilson, Giovanni, Saviola e as estreias de Paulinho e Adriano pelo time.

Já o time “da casa”, terá atletas com passagens pela Seleção Brasileira, como Cafu, Edmundo, Djalminha, Zé Roberto, Ricardinho, Miranda Grafite, Josué e Tinga, além de Lugano e D’Alessandro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.