Fluminense planeja renovar com Diogo Barbosa, mas aguarda definição de futuro

O Fluminense tenta aproveitar a paralisação dos campeonatos devido à Data Fifa para ajustar sua equipe. Assim, o foco do técnico Mano Menezes é fazer os ajustes necessários na equipe para a reta final do Campeonato Brasileiro. Simultaneamente a esta situação, a diretoria já traçou algumas prioridades do seu planejamento para a próxima temporada. Uma delas é concretizar a renovação de contrato do lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

Apesar desta decisão, não houve o avanço nas tratativas com a formalização de uma proposta. Isso porque o Tricolor precisa aguardar a definição do seu futuro, já que ainda briga para se manter na elite do futebol brasileiro em 2025. Em caso de rebaixamento, o clube vai sofrer um impacto grande em seu orçamento. O cenário atrapalharia a continuidade de alguns atletas no elenco. Por isso, o clube espera o fim da temporada para debater questões contratuais com jogadores. Assim como o lateral-esquerdo, outros atletas com contrato até o fim de 2024 são o zagueiro Manoel, o volante Felipe Melo, além dos atacantes Lucumí e Marquinhos. O goleiro Felipe Alves, pouco utilizado em 2024, deve, porém, buscar um novo clube.

Diogo Barbosa defende o Fluminense desde metade do ano passado. Inicialmente, sob o comando de Fernando Diniz, era reserva de Marcelo. Entretanto, com a troca de comando e desde que Mano Menezes assumiu, o camisa 6 passou a ganhar mais espaço até se tornar o titular da posição. Com a rescisão de contrato de Marcelo, o time das Laranjeiras conta com Diogo Barbosa e Gabriel Fuentes na lateral esquerda.

No entanto, pelo lado negativo, o camisa 6 ainda não conseguiu contribuir ofensivamente para a equipe nesta temporada, em 22 jogos. Esta é a pior marca da sua carreira desde 2013, quando ainda atuava pelo Coritiba.

Confira o desempenho de Diogo Barbosa nos 11 últimos anos

– 2024: 22 jogos

– 2023: 25 jogos – 1 gol e 2 assistências

– 2022: 21 jogos – 3 assistências (Série B)

– 2021: 24 jogos – 1 gol e 3 assistências

– 2020: 18 jogos – 1 assistência

– 2019: 33 jogos – 2 assistências

– 2018: 20 jogos – 2 assistências

– 2017: 31 jogos – 1 gol e 4 assistências

– 2016: 26 jogos – 2 gols e 1 assistência

– 2015: 26 jogos – 1 assistência

– 2014: 11 jogos – 1 assistência (Série B)

– 2013: 24 jogos

Fluminense ainda luta contra o rebaixamento

Atualmente, o Fluminense ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos. A pontuação é a mesma da primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, o Juventude. A sua vantagem é contar com uma vitória a mais, além de saldo de gol superior. Ou seja, ainda corre sério riscos de queda para a Série B. O compromisso seguinte é diante do Fortaleza, sexta-feira (22), no Maracanã, às 21h30, quando enfrenta o Fortaleza pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

