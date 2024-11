Mãe de possível filha de Neymar detona o craque

O possível caso de paternidade de Neymar em relação à menina húngara Jázmin Zóe ganhou um novo capítulo. Afinal, a mãe da criança de 10 anos, a ex-modelo Gabriella Gáspar, fez críticas ao atacante do Al-Hilal por suas atitudes. Ela usou as redes sociais para detonar o atacante brasileiro.

“Parece que apenas uma (das filhas) é desejada e amada enquanto as outras são desprezadas. Banca amigos, namorada e não ajuda a outra filha”, reclamou a húngara.

Gabriella também condenou, de forma indireta, Bruna Biancardi. O motivo de indignação, segundo relato da modelo, é que o nascimento de Mavie teria sido planejado pela atual namorada do craque. Além disso, ela indicou que a sua impressão é que a companheira de Neymar tenha como estratégia publicar textos bonitos. O intuito seria convencer que Mavie, fruto da relação de Biancardi com o atacante, tem características únicas.

“A suposta namorada sempre escreve discursos lindos na internet, mas gosta de escancarar que só a filha dela foi planejada, então, ela faz de tudo para mostrar que apenas a filha dela é especial”, detalhou a modelo.

“O problema dela é ciúmes das mães, sendo o único responsável o pai. Leva a família toda de primeira classe, jatinho particular, enquanto isso a outra filha não assumida não tem nem passaporte. Mas vocês ainda acreditam que ela não gosta de rivalidade feminina”, complementou.

Gáspar ainda fez mais uma acusação contra Bruna Biancardi.

“Acordem, ela é uma personagem, de boazinha ela não tem nada”, concluiu a húngara.

Relembre o caso

Gabriella alega que Jázmin nasceu de uma breve relação com o jogador em La Paz, na Bolívia, em 2013. O encontro, segundo a ex-modelo, ocorreu durante uma passagem da Seleção Brasileira pelo país. Neymar fez a coleta do seu material genético no início de outubro, exatamente para a realização do teste de DNA de Jazmin Zoé, de 10 anos.

Se houver constatação que o craque é pai da menina em um suposto affair com a húngara, será a quarta filha do atacante. Segundo informações do jornal “O Globo”, o resultado deveria sair em um mês. Apesar disso, de acordo com informações do colunista Matheus Baldi, detalhes burocráticos na Hungria atrapalham a divulgação se Neymar é ou não o pai da criança.

De acordo com Baldi, a defesa do craque solicitou que Gáspar e Jásmin fossem para o Brasil com o intuito de realizar o teste de DNA. Entretanto, o alto custo com a locomoção fez os representantes jurídicos da ex-modelo ficarem contra o pedido. Com isso, o juiz do caso possibilitou que a coleta ocorresse no exterior.

Com a decisão, a Justiça húngara precisou determinar um laboratório, que tivesse o aval das autoridades locais, para a realização da coleta do material genético. Posteriormente, seria necessário realizar o envio para o Brasil. O problema é que ainda há uma pendência com relação a esta coleta, segundo Baldi. Desta forma, ainda não é possível fazer a comparação genética.

Ex-modelo alega dívida retroativa milionária de Neymar por pensão

Gáspar pede uma pensão de 30 mil euros, algo próximo a R$ 120 mil na cotação atual. Ainda por cima, seria necessário o pagamento de uma quantia retroativa pelo tempo que não havia a confirmação de que Neymar era o pai da criança. Este valor supera os R$ 20 milhões. Até aqui, o atacante da Seleção Brasileira é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Carolina Dantas. Além de Mavie, de 1 ano, oriunda de seu atual namoro com Bruna Biancardi. Helena, de três meses, por sua vez, foi gerada em um caso com Amanda Kimberlly.

