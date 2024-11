Ex-Portuguesa-RJ, zagueiro morre aos 33 anos

O zagueiro Michel, ex-Portuguesa-RJ e Bangu, morreu, neste domingo (17), aos 33 anos. Ele foi vítima de um acidente de carro, na Bahia. Os familiares do atleta confirmaram o óbito. Nas redes sociais, o clube da Ilha do Governador publicou uma homenagem ao defensor.

“Estamos profundamente consternados com essa perda irreparável e externamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de equipe de Michel. Neste momento de dor, a Portuguesa-RJ está em luto e se coloca à disposição para oferecer todo o suporte necessário à família. O clube tem o seguro de vida de todos seus atletas em dia e acionará de imediato”, destaca um trecho da nota do clube insular.

Michel defendeu a Lusa em uma partida da última edição do Campeonato Carioca, contra o Botafogo, há dez meses, no Estádio Nilton Santos. O defensor, que chegou à Lusa neste ano, também participou da Série D-2024.

“Luto. Inacreditável que, pouco antes, nos falamos pela última vez. Descanse em paz, irmão! Estou arrasado”, escreveu, em uma rede social, o presidente da Portuguesa-RJ, Marcelo Barros.

Nascido no sul da Bahia, em Camamu, o zagueiro começou a carreira no mesmo estado, com passagens por clubes, locais, como Colo-Colo, Serrano e Atlético até ser contratado pelo Ituano, em 2016. Em 2022, ele sagrou-se campeão piauiense pelo Fluminense-PI. Também defendeu a camisa do Bangu.

Curiosamente, antes da tragédia, ainda neste domingo, Michel mostrou, em uma de suas redes sociais, o início da sua viagem da Bahia para o Rio de Janeiro.

