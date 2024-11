Ceará x América: escalações, onde assistir e arbitragem

Vitória sobre o Coelho no confronto decisivo em casa é essencial para o Vozão chegar a última rodada da Série B com chances de acesso - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Ceará enfrenta o América, nesta segunda-feira (18), às 21h45, na Arena Castelão, em confronto decisivo pela 37ª rodada da Série B. O Vozão ainda sonha com o acesso, já que se encontra na quinta colocação, com 60 pontos. Enquanto isso, o América se encontra em nono, com cinco pontos a menos.

Como chega o Ceará

A equipe nordestina vem de uma arrancada na reta final da Segunda Divisão, com três vitórias consecutivas. Assim, com a boa fase, o Ceará colou na zona de acesso para a elite do futebol brasileiro. Deste modo, um novo triunfo é essencial para entrar no G4 da Série B. Isso porque ultrapassaria o Sport, que já atuou na rodada.

Com o resultado positivo, o Vozão dependeria apenas de si para garantir o acesso na última rodada. Além de alguns confrontos diretos como, por exemplo, entre Santos e Sport, além de Goiás e Novorizontino. Ainda conta com o fator casa e retrospecto favorável em seus mandos. Afinal, venceu os seus últimos sete compromissos na Arena Castelão. A expectativa é que mais de 62 mil torcedores estejam presentes neste embate decisivo. Para este jogo, o técnico Léo Condé ainda tem dúvidas, pois Lucas Mugni e Recalde brigam por uma vaga de titular. Assim como, há a chance de Lourenço retornar aos 11 iniciais.

Como chega o América

O Coelho apenas vai para este duelo apenas para cumprir tabela na competição, já que não tem mais objetivos nesta edição. Afinal, o time oscilou em sua campanha na Série B, especialmente nas últimas partidas. Prova disso é que nos seis compromissos anteriores, conquistou somente dois triunfos. Além disso, o América passa por um jejum de quatro partidas sem vitórias como visitante. A propósito, o comandante Lisca reencontra o Ceará, onde também teve passagem marcante. A tendência é a de que o treinador mantenha o time inicial da última partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil, na TV aberta e do Premiere, no sistema de pay-per-view.

CEARÁ x AMÉRICA MINEIRO

37ª rodada da Série B do Brasileirão-2024

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data: 18/11/2024, às 21h45 (horário de Brasília)

CHAPECOENSE: Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, Moledo e Mancha; Carvalheira, Foguinho, Tarik e Italo; Marcinho e Perotti. Técnico: Léo Condé

CORITIBA: Morisco; Natanael, Benevenuto, Melo e Jamerson; Meurer, Zé Gabriel e Josué; Ronier, Frizzo e Brumado. Técnico: Lisca.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Lucio Beiersdorf (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.