Triunfo do Athletico embola briga e aumenta pressão do Fluminense na reta final

Restam cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Assim, o Fluminense já teria “cinco finais” pela frente na luta contra o rebaixamento. No entanto, com o triunfo do Athletico-PR sobre o Atlético-MG, no último sábado (16), o Tricolor agora tem a mesma pontuação (37) do Juventude, primeiro time da zona de rebaixamento e só está fora por causa do número de vitórias.

Atualmente, os comandados do técnico Mano Menezes somam 23.3% de chances de queda, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Contudo, qualquer tropeço para o Leão do Pici, no Maracanã, na sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). pode significar voltar para a zona de rebaixamento.

A discrepância entre o desempenho no Maracanã e fora dele é grande. Por este motivo, a equipe carioca aposta n o “fator casa” e na sinergia com a torcida para permanecer na elite. Afinal ,terá pela frente dois jogos seguidos em solo carioca, contra Fortaleza e Criciúma e, ainda, terá um duelo com o Cuiabá, no próximo mês.

Apesar disso, o Fluminense tem chances de figurar entre os classificados para a Sul-Americana 2025. Isso porque o último clube que está na vaga, no momento, é o Vitória, que soma 38 pontos, apenas um à frente do clube de Laranjeiras.

Para o duelo, o treinador terá os retornos de seis jogadores, que estavam suspensos diante do Internacional. Tratam-se de Fábio, Thiago Santos, Felipe Melo, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. O colombiano, aliás, terá mais tempo de descanso após a Data Fifa e não precisará de uma força-tarefa para estar em campo, como aconteceu no Fla-Flu.

Confira o calendário do Fluminense no fim da temporada

Fortaleza (casa) – 22/11

Criciúma (casa) – 26/11

Athletico-PR (fora) – 01/12

Cuiabá (casa) – previsto para 04/12

Palmeiras (fora) – previsto para 08/12

