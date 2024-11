Lucas Moura vive segunda melhor temporada de sua carreira

Grande nome do elenco do São Paulo, Lucas Moura vive uma temporada especial. Pelo menos, nos quesito números. Isso porque, em 2024, o atacante vive sua temporada com mais participações em gols (22) desde 2016/17, quando atuava pelo Paris Saint-Germain.

Até aqui, Lucas já marcou 13 gols e distribuiu nove assistências em 43 partidas disputadas na temporada. Ainda falta cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, e esses números ainda podem aumentar. Já em 2016/17, pelo PSG, o jogador marcou 19 tentos e ainda deu 11 passes, totalizando 30 participações em gols naquele ano.

No ano passado, em agosto, voltou ao futebol brasileiro e foi decisivo na conquista do São Paulo na Copa do Brasil. Agora, tendo sua primeira temporada completa após o retorno, se consolidou como o grande nome da equipe.

Assim, se atuar todas as partidas, Lucas precisaria somar mais cinco participações em gols para igualar a média da temporada 2016/17. A curiosidade é que a terceira melhor temporada do atacante também foi no São Paulo, em 2011, com 13 gols e oito assistências. Apesar de ter grandes feitos no PSG e no Tottenham, o atacante não conseguiu repetir as boas atuações constantes de quando atuava no Brasil.

Além disso, nesta temporada, Lucas é o vice-artilheiro do Tricolor Paulista, com nove gols, atrás somente de Luciano, que marcou um tento a mais. Ele também lidera o quesito assistências, com cinco, empatado com Rato.

Com Lucas inspirado, o São Paulo tenta confirmar sua vaga na próxima edição da Libertadores. O Tricolor volta a campo contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira (20), às 16h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

