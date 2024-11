Evertton Araújo prioriza renovação, e Flamengo estuda valorização salarial

O jovem Evertton Araújo deve encerrar a temporada mais impactante de sua trajetória até aqui com outro desejo realizado: com contrato renovado. Ciente das sondagens do Velho Continente, tanto Flamengo quanto representantes do atleta já se movimentam no sentido de uma extensão contratual. O vínculo atual tem vigência até o fim de 2026.

Flamengo e staff têm se reunido para tratar do assunto e há confiança mútua para um desfecho positivo, visto que o atleta já deixou claro seu interesse em permanecer no clube. O Rubro-Negro pretende estender o contrato com Evertton Araújo por mais dois ou três anos. Ou seja, até dezembro de 2028 ou até mesmo 2029.

Há um entendimento que Evertton Araújo fez por merecer valorização salarial após a temporada de destaque. Isso porque, ainda de acordo com Venê Casagrande, o volante recebe o menor salário do elenco – com vencimento ‘nível Sub-20’.

Sondagens da Europa

Grandes clubes do Velho Continente sabem que o Flamengo costuma atuar com vitrine no futebol brasileiro, principalmente com jovens oriundos da base. Não à toa, a venda de garotos se tornou uma das principais fontes de receita do clube bilionário.

O desempenho de Evertton Araújo no profissional o colocou no radar de clubes como Atlético de Madrid (ESP) e Bayer Leverkusen (ALE). As duas equipes enviaram olheiros ao Brasil para acompanhar atuações do meio-campista em jogos decisivos do Rubro-Negro.

Além do baixo salário – se comparado aos dos companheiros -, Evertton Araújo também tem uma multa rescisória considerada baixa para os padrões do clube. A cúpula também pretende elevar o valor para o exterior – que hoje gira em torno de R$ 40 milhões.

Retrospecto no Flamengo

Evertton Araújo chegou ao Flamengo por empréstimo em 2022, após o desempenho chamativo na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Volta Redonda. O Rubro-Negro passou, então, a utilizá-lo no Carioca Sub-20 e não demorou muito para negociá-lo em definitivo. Assim, o Mais Querido tornou-se detentor de 40% dos direitos econômicos do atleta.

Meses após assinar o vínculo definitivo, no início de 2023, Evertton sofreu uma grave lesão na fíbula – deixando a Gávea carregado por funcionários. Apesar da seriedade do machucado, o volante se recuperou bem e conseguiu disputa a decisão do Carioca Sub-20, contra o Vasco.

A estreia no profissional ocorreu meses antes da lesão, em janeiro de 2023, quando Mário Jorge comandou o Flamengo nas primeiras rodadas do Estadual. Evertton Araújo esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, no dia 12/01. Depois disso, disputou outras quatro partidas pelo Carioca entre 2023 e 2024.

O primeiro jogo sob comando do técnico principal do Flamengo, Tite à época, ocorreu em uma partida de Libertadores da América. Evertton Araújo entrou no lugar de Varela no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Millonarios, no estádio El Campin, na Colômbia.

Evertton Araújo marcou um gol em 24 jogos pelo elenco profissional. O tento, aliás, impediu que o Rubro-Negro fosse derrotado pelo Athletico na Ligga Arena, em junho de 2024, pelo Brasileirão. O volante conquistou seu espaço aos poucos até tornar-se titular do duelo que garantiu o pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

