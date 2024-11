Atacante do Grêmio revela surpresa com situação do Fluminense no Brasileirão

RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2024 /GREMIO X FLUMINENSE - ESPORTES - Lance da partida entre Fluminense e Gremio disputada na noite desta terca-feira, no Est..dio do Maracan.., no Rio de Janeiro, valida pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O atacante Braithwaite, do Grêmio, surpreendeu e afirmou estar surpreso com a atual situação do Fluminense na classificação do Campeonato Brasileiro. Afinal, o dinamarquês ressaltou que pela forma como a equipe carioca atuou nas oitavas da Libertadores, a briga contra o rebaixamento o espanta.

“Como equipe, o Fluminense jogou bem. Por isso não entendo por que estão na parte de baixo da tabela. Porque o jogo que nos enfrentamos eles jogaram bem. Não vi outros jogos, mas contra nós jogaram bem”, disse o jogador, em entrevista ao programa ‘Bola da Vez’, da ‘ESPN’.

“Aqui não é como o Barcelona ou Real Madrid, que dominam todos os jogos. Qualquer jogo se pode ganhar, e por isso que acho que se um time tem uma mentalidade com confiança, pode chegar longe aqui no Brasil”, completou.

Depois do triunfo do Athletico-PR, o Fluminense, agora, soma o mesmo número de pontos do Juventude (37), primeiro time presente na zona de rebaixamento. Restam cinco rodadas para o fim do Brasileirão, e o Tricolor terá três jogos no Rio de Janeiro para tentar permanecer na elite.

Por fim, os comandados do técnico Mano Menezes medem forças com o Fortaleza na próxima sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A vitória é essencial para se distanciar do Z4, porém um tropeço pode recolocar o time na zona de rebaixamento.

