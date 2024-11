Estrela do Bayern de Munique é diagnosticada com câncer aos 23 anos

Mala Grohs, do Bayern de Munique, mobilizou o mundo esportivo ao anunciar seu diagnóstico de câncer através de um vídeo nas redes oficiais do clube. A goleira terá que se afastar das atividades por tempo indeterminado para tratar do tumor maligno, enquanto a equipe alemã confirmou a renovação de contrato por mais uma temporada. A jovem de 23 anos recebeu uma série de homenagens das companheiras durante a goleada sobre o FC Carl Zeiss Jena, pela Bundesliga.

“Estou passando por um desafio que nunca pensei que teria que superar. Mas tenho certeza de que, com ajuda que estou recebendo de todos, eu conseguirei e retornarei à saúde plena. Estou nas melhores mãos com os médicos aqui em Munique e tenho o apoio absoluto do meu time e de todos do clube”, disse Grohs no vídeo.

Maria Luisa “Mala” Grohs iniciará o tratamento nos próximos dias e, conforme mencionado, ficará afastada por tempo indeterminado. O Bayern de Munique anunciou a renovação de contrato com a goleira da seleção alemã até 2026, como forma de apoiá-la e mantê-la tranquila durante o processo.

Família Bayern de Munique

Mala já foi baixa na goleada por 5 a 0 sobre o Carl Zeiss Jena, no último domingo (17), pela Bundesliga Feminina, mas se fez presente através de uma série de homenagens. A equipe ergueu uma camisa de goleira em tom neon amarelo com a mensagem: “Somos seu apoio, GROHSe”. Na parte inferior da vestimenta dizia: “Estamos com você”.

Torcedores do Bayern estenderam faixas nas arquibancadas do estádio com mensagens de apoio. A primeira dizia “Fique forte, Mala”, enquanto a outra repetia a frase da camisa levada a campo: “Estamos com você”.

Um dos grandes nomes da história do Bayern, Thomas Müller, também deixou sua mensagem de apoio nas redes sociais. “Mala, você consegue! Toda família do FC Bayern está ao seu lado”. Mas não parou por ai… de goleiro para goleira, Manuel Neuer enviou boas energias e “muita força” para companheira de profissão.

Mala wollte sich persönlich an euch wenden. ???? Wir sind immer an deiner Seite, Mala! ??‍?????

