Vídeo: Piqué tem casa vandalizada em meio a protestos na Catalunha

A casa de Gerard Piqué, localizada na Cerdanha, se tornou alvo de jovens da Arran – organização que reivindica a proclamação da República da Catalunha. A associação tem ligação com ao partido de extrema esquerda CPU (Candidatura de Unidade Popular), que promoveu campanhas de “desobediência em massa” e mobilização nas ruas contra o governo central, em meados de 2017.

Localizada na zona dos Pirineus, na Cerdanha, a mansão de Piqué teve sua fachada pichada em meio aos protestos contra crise de habitação na região. “Fora pijos”, dizia a mensagem dos ativistas, que estiveram no local em plena luz do dia e gravaram vídeos do momento.

“Está farto de ter que viver fora por não poderes pagar casas dignas na Cerdanha? Enquanto tens que deixar Cerdanha porque não consegues pagar a renda, 64% das casas pertencem a segundas e terceiras habitações. Além disso, só se abrem, em média, 14 dias por ano. Passamos à ofensiva contra o monocultivo turístico que sufoca os Pirinéus, os rentistas e os especuladores que fazem da nossa vida uma miséria”, disparou o grupo em postagem sobre os protestos.

O grupo recorda, ainda, que os “pijos” de Barcelona devem se responsabilizar pelas condições de tabalho dos habitantes na Cerdanha. “Para eles, temos que trabalhar 12 horas por dia” e reforçou que não hesitarão em “chegar às últimas consequências para ganhar o jogo e viver uma vida que merece ser vivida”.

Pichação na casa de Piqué

?????Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué ????Passem a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria ????Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR — Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024

Protestos

A ação antecede à convocação de nova manifestação dos protestantes pelo direito à moradia nos Pirinéus, marcada para o dia 6 de dezembro. “Vamos acabar com a especulação e com o mercado imobiliário, vamos acabar com o capitalismo”. A mensagem do grupo ocorreu pouco depois da invasão à mansão de Piqué.

Nesta segunda-feira (18), o C-16, que atravessa o município de Berga, reuniu cerca de 50 pessoas em uma ação de defesa da habitação acessível nos Pirinéus. O protesto do grupo afetou o tráfego no sentido sul da região, e o acesso foi alterado para dentro da cidade pelo sentido norte.

“Território de vida, não de passagem” dizia o recado do grupo, que protestava contra grandes infra-estruturas destinadas ao turismo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.