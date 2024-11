Yuri Alberto, do Corinthians, revela drama pessoal; Neto se desculpa

Neto consola Yuri Alberto após depoimento emocionado do jogador do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução / Band)

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, revelou um drama pessoal vivido durante um momento da carreira. No programa “Apito Final”, da Band, o jogador falou sobre saúde mental e a importância do apoio profissional que recebeu no período. Apresentador da atração, o ex-jogador Neto pediu desculpas pelas críticas direcionadas ao camisa 9.

De acordo com Yuri Alberto, o problema enfrentado por ele afetou sua carreira e vida pessoal.

“Eu tenho dificuldade de me abrir até com minha mãe e meu pai, que são os grandes amigos que me acompanham desde o início da carreira. Um dia meu pai me abordou e conversou comigo sobre a possibilidade de buscar ajuda psicológica, um terapeuta… Eu busquei e não me arrependo, mudou minha vida profissional e pessoal – iniciou Yuri, com a finalidade de detalhar o impacto da questão no seu a dia a dia:

“Eu nem conseguia dar atenção pra minha filha. Chegava em casa e me trancava no quarto. Eu chegava para trabalhar e não via a hora de voltar pra casa. Tenho que agradecer meus companheiros por terem me apoiado mesmo quando eu treinava mal – desabafou, emocionado.

Neto pede desculpas a Yuri Alberto

Posteriormente ao depoimento de Yuri Alberto, o apresentador e ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians, pediu desculpas pelas críticas direcionadas ao atacante durante seus programas.

“Quero te agradecer por vir aqui, né? Ficamos muito felizes com a sua presença. Vamos terminar o programa homenageando você e sua filha. Desculpas pelas críticas, você é bom menino”, finalizou o ex-camisa 10.

Números de Yuri Alberto na temporada pelo Corinthians

Após superar a má fase, o camisa 9 do Timão se firmou e ostenta bons números na temporada. Atualmente, Yuri Alberto tem 26 gols em 53 jogos, além de seis assistências.

