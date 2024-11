Leila vai mandar avião à Bolívia para ter Gustavo Gómez contra o Bahia

O zagueiro Gustavo Gómez deve reforçar o Palmeiras no duelo contra o Bahia, na quarta-feira (20/11), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor está com a seleção paraguaia, que vai encarar a Bolívia, fora de casa, nesta terça (19/11), pelas Eliminatórias da Copa. O jogador deve voltar as pressas para o Brasil através do avião da presidente do clube, Leila Pereira.

Inicialmente o zagueiro ficaria de fora do embate por conta da logística. Como o jogo do Paraguai será em La Paz, na Bolívia, o defensor não chegaria a tempo e em condições físicas para encarar o Bahia, em Salvador. Contudo, a mandatária enviou um de seus aviões para trazer o zagueiro e o meio-campista Richard Ríos após os confrontos por suas seleções pelas Eliminatórias.

A aeronave de Leila Pereira chegou nesta segunda-feira a La Paz, onde o Paraguai enfrenta a Bolívia, às 17h da terça-feira. Depois seguirá para Barranquilla, onde a Colômbia encara o Equador, às 20h, até chegar a Salvador, na Bahia. Durante o voo de volta, os atletas estarão sob cuidados de um fisioterapeuta do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Gustavo Gómez não é o único desfalque

Apesar disso, a presença de Gustavo Gómez contra o Bahia ainda é uma incógnita. Afinal, de sua recuperação pós-jogo pelo Paraguai. Ao contrário do seu companheiro de equipe, Richard Ríos está suspenso e não encara o Tricolor de Aço. Contudo, o avião também vai buscar o volante na Colômbia por estar na rota de volta ao Brasil.

Outro convocado que deve atuar contra o Bahia é Weverton. Afinal, o goleiro já está em Salvador, onde o Brasil encara o Uruguai nesta terça, justamente na Arena Fonte Nova. Assim, deve ser titular nesta quarta.

