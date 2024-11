Lázaro volta a ser opção e projeta jogo contra o Bahia: ‘Impor nosso ritmo’

Lázaro volta a ser opção no Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira (20/11), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem pode ser novidade nos relacionados por Abel Ferreira é Lázaro. Afinal, o meia-atacante ficou fora dos últimos jogos por uma lesão no joelho esquerdo, mas já está recuperado.

O jogador falou sobre esse momento difícil com a lesão que fez o atleta perder alguns jogos e também espaço com Abel Ferreira. Além disso, Lázaro pediu atenção ao Palmeiras para voltar de Salvador com os três pontos.

“Fiquei fora dos últimos jogos e fiquei bastante triste porque queria estar ajudando, estar junto com a rapaziada. Mas agora, graças a Deus, estou de volta e estou trabalhando bastante para me recuperar e voltar bem. Sabemos muito bem que agora é reta final e cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final. Esse próximo jogo agora contra o Bahia vai ser bastante importante e a gente sabe da dificuldade que vai ser a partida. Mesmo fora de casa, temos de impor o nosso jogo, nosso ritmo, para conquistar o nosso objetivo que é a vitória”, disse Lázaro.

Lázaro ressalta empenho do elenco em busca do tri

O meia-atacante comentou também os treinos intensos na busca pelo tricampeonato do Brasileiro. O Verdão é o vice-líder da competição com 64 pontos, quatro a menos que o Botafogo.

“Desde que cheguei aqui, é uma coisa que eu sempre percebi, que o grupo sempre está disposto a pagar o preço. E agora mais ainda por conta da fase final. Sabemos muito bem que estamos na cola de ser campeão, então, vamos buscar todo o jogo, todo minuto, acreditar até o final para conquistar o nosso objetivo, que é ser campeão brasileiro. Temos de fazer a nossa parte, focar em nós mesmos e o resto vai acontecer naturalmente”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.