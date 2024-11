Ex-Liverpool ‘invade’ a própria casa após acordo com a ex

O atacante Andy Carroll, ex-Liverpool e atualmente no Bordeaux, foi flagrado pela ex-esposa ‘invadindo’ a própria casa. Billi Mucklow, que se separou do jogador no início do ano, acompanhou a atitude através de câmeras de segurança da casa, que fizeram o alerta para o telefone dela. A informação é do ‘The Sun’.

De acordo com a publicação, o inglês entrou na mansão, avaliada em 8,5 milhões de libras (quase R$ 62 milhões), após Billi deixar o local. Segundo um amigo da ex de Carroll, ele estaria na casa com o intuito de pegar alguns pertences, porém não pediu autorização. O ex-casal teria combinado que o atacante deveria ficar longe da residência.

“Mesmo que ele seja o dono da casa, ela não espera que ele apareça quando quiser, agora que a deixou”, disse uma fonte ao jornal inglês.

Billi Mucklow teria ficado furiosa com a atitude. Além disso, ela também teria reprovado a rapidez com que Andy Carroll entrou em um novo relacionamento. Atualmente, o atacante vive um affair com Lou Teadale, uma maquiadora de famosos.

Foto polêmica de Andy Carroll dias antes do casamento

Em 2022, uma foto de Andy Carroll na cama com outra mulher quase colocou fim ao noivado do jogador. O registro viralizou após a despedida de solteiro dele, 15 dias antes da festa de casamento com Billi Mucklow. Na época, a loira flagrada com o atacante disse que tudo não passava de uma brincadeira e que nada teria acontecido entre eles.

O casamento entre Carroll e Billi ocorreu normalmente, mas teve o ponto final no início deste ano. Juntos, o casal teve três filhos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.