Em transição, Luiz Araújo desfalca Flamengo contra Cuiabá

O Flamengo tem mais um desfalque certo para o confronto contra o Cuiabá. O atacante Luiz Araújo segue em transição para o campo e não vai estar à disposição do técnico Filipe Luís para a partida. Além dele, Gabigol também segue fora por decisão da diretoria.

No entanto, ainda existe uma chance mínima de De la Cruz poder ser relacionado para o jogo. De acordo com o ”ge”, vai depender de como ele vai render no treino de terça-feira (18). O uruguaio também está em transição e caso ele se apresente zerado e der uma resposta positiva, poderá ir para a partida.

Tanto Luiz Araújo quanto De la Cruz se recuperaram das suas lesões. O atacante sofreu uma fratura na cartilagem do joelho direito e o meia uma lesão muscular na coxa direita. Assim, os dois cumprem trabalho gradual para retornarem sem sustos à equipe titular. Vale ressaltar que o Rubro-Negro apenas cumpre tabela no Brasileirão nesta reta final de temporada.

Outro desfalque é o atacante Bruno Henrique. Ele está suspenso por conta da expulsão na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Ele recebeu dois jogos de suspensão por solada que atingiu o rosto de Matheuzinho. No entanto, o Flamengo tenta a obtenção do efeito suspensivo para poder contar com o jogador.

O Rubro-Negro enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira (20), às 19h, na Arena Pantanal, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ocupa a quarta colocação da competição com 59 pontos.

