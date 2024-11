Grêmio dá início a negociações com o técnico Hernán Crespo, ex-São Paulo

Novo alvo do Grêmio, Crespo já foi campeão estadual com o São Paulo em 2021 - (crédito: Miguel SCHINCARIOL)

O Grêmio já se mobiliza com relação ao seu planejamento para a próxima temporada, mesmo com algumas indefinições em 2024. Isso porque a diretoria do Imortal já fez os primeiros contatos com o treinador Hernán Crespo visando à possibilidade de uma mudança no comando técnico. A informação é do jornalista argentino Germán Garcia Grova.

O interesse do Tricolor Gaúcho já havia sido noticiado pela mídia brasileira e depois pelo jornal “Olé”, da Argentina. De acordo com o veículo, Crespo já estaria realizando a avaliação do elenco e já sugerindo possíveis reforços. O técnico, aliás, conta com a admiração do atual presidente do clube, Alberto Guerra. Um ponto que pode ajudar a um desfecho positivo é que o comandante argentino está livre no mercado desde outubro.

Na ocasião, Crespo pediu demissão do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Entretanto, um empecilho é que a prioridade do técnico é um retorno à Europa, com uma certa preferência a Itália. Ele residiu na localidade em seu período como jogador profissional e ainda tem familiares no país. Outro alvo do Grêmio também dá preferência por um acerto com um clube do Velho Continente, como é o caso do Tite. As conversas com ambos ainda estão em andamento.

Passagem pelo Brasil

Crespo já trabalhou no futebol brasileiro. Ele conta com uma passagem pelo São Paulo em 2021, que durou 53 partidas. Na oportunidade, o técnico argentino conquistou o Campeonato Paulista.

Grêmio ainda vai definir se Renato Gaúcho permanece em 2025

Simultaneamente a isto, um outro cenário possível é a permanência de Renato Gaúcho. O treinador e a direção vão tomar uma decisão sobre esta situação apenas depois do fim do Campeonato Brasileiro e temporada. O ídolo já deixou claro em entrevista recente que se dependesse dele assinaria um contrato vitalício com o Imortal.

Entretanto, o comandante perdeu parte do prestígio com alguns torcedores pelo desempenho da equipe em 2024. Assim como um grupo com participação nos bastidores do clube defende a saída de Renato. O Tricolor Gaúcho ainda briga para assegurar a sua permanência na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada.

Até aqui, o Grêmio se encontra na 12ª colocação, com 39 pontos, e luta contra o rebaixamento. Há uma pequena vantagem para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Juventude, a propósito, é o seu próximo adversário. Assim, este confronto direto vai ocorrer na próxima quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena, pela 34ª rodada da Série A.

