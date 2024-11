Pedro Raul, do Corinthians, é flagrado com ex de atleta do Flamengo

Se a fase dentro de campo não é das melhores, Pedro Raul, do Corinthians, parece ter encontrado um novo affair fora dele. O atacante foi flagrado em um vídeo com Fernanda Cardoso, ex do equatoriano Gonzalo Plata, do Flamengo. A informação é do perfil ‘Condomínio da Fifi’.

Nas imagens, o camisa 20 do Timão demonstra intimidade com a modelo. Eles aparecem abraçados enquanto trocam carícias e conversam ao pé do ouvido.

Confira o momento:

Anteriormente, Fernanda Cardoso se envolveu em uma polêmica sobre o fim sua relação com Gonzalo Plata. Ela revelou ter sido traída pelo equatoriano com a atriz Maiara Porto. A situação teria ocorrido durante um jogo do clube carioca em Porto Alegre.

Enquanto isso, Pedro Raul está há dois meses sem atuar pelo Corinthians. Contratado a peso de ouro (aproximadamente 25 milhões de reais), o atacante é atualmente uma das últimas opções do elenco e pode deixar o clube na próxima temporada. Até o momento, o camisa 20 soma três gols e uma assistência em 31 jogos.

