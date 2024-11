Fluminense fecha parceria com Fifa para Mundial de 2025

O Fluminense fechou uma parceria com a Fifa para o Mundial de Clubes de 2025. O Tricolor é o primeiro clube da América do Sul a fazer parte do “Fifa Collect”. De acordo com o “ge”, apesar da parceria estar fechada, o lançamento oficial será realizado em breve. Assim, o Fluminense terá direito a uma página exclusiva.

A plataforma visa o comércio de produto digitais e também faz parte da divulgação da entidade para promover o torneio. Aliás, foi pelo Fifa Collect que a Fifa realizou ações para o lançamento do troféu da competição.

Dessa forma, o Tricolor vai poder ativar e comercializar conteúdos digitais ou NFT’s (sigla para “token não fungível”, uma tecnologia que funciona como um certificado digital). A expectativa, portanto, é que ocorra leilão de itens para colecionadores. Esse é o ponto forte da plataforma até o momento.

A Fifa também fechou a parceria com outros clubes que vão participar do torneio e terão suas páginas em breve no site: Al Ain, o Auckland City e o Mamelodi Sundowns. No entanto, a entidade deve convidar outros clubes até o início do Mundial.

O Fluminense é um dos quatro clubes brasileiros que vai participar do torneio. Flamengo e Palmeiras também já estão certos. O quarto brasileiro vai sair do confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores. O novo formato do Mundial de Clubes conta com 32 equipes e será disputada nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025.

