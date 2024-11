Fora do Fluminense, Marcelo marca presença em torneio. Saiba mais detalhes

O lateral-esquerdo Marcelo deixou recentemente o Fluminense e, atualmente, não tem contrato com nenhum clube de futebol profissional. No entanto, ele marcou presença em um evento de poker.

O torneio organizado pela WPF (World Poker Federation) aconteceu em São Paulo. Além de Marcelo, o evento contou com a participação de outras personalidades, como os apresentadores do Podpah, Igão e Mítico, o tenista Bruno Soares, a apresentadora da ESPN Mariana Spinelli e o jogador profissional de poker André Akkari.

Leonardo Cavarge, organizador e CEO da WPF, falou sobre a presença de figuras tão importantes.

“Ficamos muito felizes em reunir tantas personalidades de diferentes áreas para celebrar o poker. Este evento reflete a essência da WPF, que busca expandir o alcance da modalidade, aproximando-a de grandes atletas, celebridades e entusiastas”, destacou Cavarge.

Marcelo deixou o Fluminense após uma discussão com o técnico Mano Menezes. O lateral se desentendeu ao ser chamado para entrar em campo pouco antes do fim da partida contra o Grêmio, em outubro, ficou insatisfeito com a situação e demonstrou seu descontentamento ao treinador

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.