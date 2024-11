Karoline Lima revela nome de um possível filho com Léo Pereira

Uma brincadeira de Karoline Lima agitou os fãs do relacionamento dela com Léo Pereira, do Flamengo. Em sua conta no Instagram, a influenciadora respondeu a uma pergunta sobre qual seria o nome de um possível filho com o zagueiro.

No vídeo, feito no formato de story, Karoline aparece atendendo aos fãs através de uma caixa de questões. Questionada sobre um nome de um futuro bebê oriundo da relação, ela não escondeu a preferência.

“Leopoldo”, revelou, aos risos, a influenciadora.

No último domingo, Karoline Lima recebeu um buquê de flores de presente de Léo Pereira. A influenciadora publicou a foto, que recebeu diversos elogios dos seguidores, sobretudo em relação a beleza do casal. Posteriormente, alguns comentários, inclusive, já imaginavam um possível filho dos dois.

“Imagina o filho/filha deles”, dizia um seguidor.

“Eu fico imaginando uma filha deles dois juntos”, disse outro.

Karoline Lima e Léo Pereira estão juntos desde fevereiro deste ano. A influenciadora é ex de Éder Militão, que atualmente mantém um relacionamento com Tainá Castro, ex do zagueiro do Flamengo. Contudo, o camisa 4 rubro-negro e a atual do jogador do Real Madrid vivem uma disputa na Justiça em relação aos filhos.

