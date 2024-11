Homem que jogou bomba e acertou fotógrafo na Arena MRV é preso

Fotógrafo Nuremberg Faria precisou passar por cirurgias e recebeu visita do presidente do Galo - (crédito: Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu o torcedor acusado de lançar uma bomba no gramado da Arena MRV durante a final da Copa do Brasil, no jogo entre Atlético e Flamengo, no domingo . 10/11. Ele responderá por tentativa de homicídio.

O acusado, um pedreiro de 24 anos, atingiu o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, com o artefato. Assim, o agressor terá seu indiciamento por tentativa de homicídio, um crime que prevê pena de 6 a 20 anos de prisão.

De acordo com o governador em exercício, Mateus Simões, a informação sobre a tipificação ocorreu durante uma coletiva de imprensa.

“Já temos indícios de que ele não lançou apenas uma bomba. Foram vários artefatos que esse indivíduo arremessou, morador de Contagem, onde ele foi preso”, afirmou Simões.

Além disso, o pedreiro não pertence a nenhuma torcida organizada. Na verdade, ele foi à Arena MRV após ganhar um ingresso e, de acordo com as autoridades, não possui antecedentes criminais.

Intedição da Arena MRV

O jogo entre Atlético e Flamengo teve vários atos de violência após o gol do time carioca, que venceu por 1 a 0 e foi o campeão. A torcida jogando objetos no gramado e até realizando algumas invasões. Por causa do mau comportamento da torcida, o Atlético perdeu o direito de jogar suas próximas partidas no estádio. Aliás, jogará em Minas com os portões fechados. O jogo diante do Botafogo, nesta quinta-feira, por exemplo, será no Estádio Independência, do América.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.