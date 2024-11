Brasil x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o tropeço contra a Venezuela, jogando fora de casa, a Seleção volta a atuar no Brasil, desta vez para enfrentar o Uruguai, nesta terça (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A bola rola às 21h45 (de Brasília) para o duelo, válido pela 12ª rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Com as equipes bastantes próximas na tabela, o embate soa como um jogo de seis pontos. Afinal, o Uruguai vem em segundo, com 19 pontos, enquanto o Brasil chega em quarto, com 17. Assim, caso a Seleção de Dorival Júnior conquiste o triunfo, chegaria à segunda colocação do torneio qualificatório para o Mundial.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão na TV fechada através do SporTV. Já na TV aberta, a Globo fica a cargo de transmitir o duelo.

LEIA MAIS: Lucas Moura vive segunda melhor temporada de sua carreira

Como chega a Seleção Brasileira

O Brasil chega com o desfalque de Vanderson. O lateral-direito recebeu o terceiro amarelo contra a Venezuela e, por isso, já até deixou a concentração brasileira. Dodô, da Fiorentina, recebeu a convocação para seu lugar. No entanto, quem vai a campo é o experiente Danilo. O próprio técnico Dorival Júnior confirmou a informação nesta segunda (18).

Na esquerda, Alex Telles, do Botafogo, também surgiu de última hora na relação, já que ele entrou na vaga de Guilherme Arana, do Atlético-MG, cortado por lesão. Abner, porém, mantém sua titularidade na posição.

Como chega o Uruguai

Os uruguaios, por sua vez, conseguiram superar um momento de crise, instalada após declarações do craque Luis Suárez em relação ao técnico Marcelo Bielsa. Após incríveis cinco partidas sem vencer nas Eliminatórias, o Uruguai bateu a Colômbia em jogo doido, na última sexta-feira (15), e fez, dessa forma, as pazes com as vitórias.

O comandante, aliás, deve fornecer apenas uma mudança em relação ao time que bateu os colombianos. Bueno deve atuar no lugar de Saracchi, que se machucou na partida, realizada em Montevidéu.

BRASIL x URUGUAI

12ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: terça-feira, 19/11/2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior

URUGUAI: Rochet; Nández, José Gimenez, Olivera e Beuno; Bentancur, Valverde, Pellistri, Aguirre e Araújo; Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e José Retamal (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Onde assistir: SporTV e Globo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.