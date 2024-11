Ceará x América, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

O Ceará enfrenta o América nesta segunda-feira (18), às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em confronto decisivo pela 37ª rodada da Série B. O Vozão ainda sonha com o acesso, já que está na quinta colocação, com 60 pontos. Caso vença, voltará ao 4º lugar e dependerá apenas de seus esforços na última rodada para retornar à elite. Enquanto isso, o América se encontra em nono, com cinco pontos a menos e já sem chances de subir de divisão.

A Voz do Esporte transmite este duelo, começando com o pré-jogo a partir das 20h15, sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

A cobertura da Voz ainda conta com os comentários de Paulo Carvalho e as reportagens de Will Ferreira. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 20h15 (de Brasília), para acompanhar este jogo decisivo.

