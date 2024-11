Paulinho, do Atlético, faz revelação importante sobre a final da Libertadores

O Atlético disputa com o Botafogo o título da Copa Libertadores. A final acontecerá no Monumental de Núñez, na Argentina, no dia 30 de novembro. O atacante Paulinho comentou sobre a decisão e as expectativas do elenco em busca do título.

“É o maior sonho de todos os jogadores. Para mim, particularmente, porque sempre me identifiquei muito com a Libertadores. Sempre foi meu sonho disputar uma final e, claro, conquistá-la. A gente falou muito sobre isso esse ano, esse sonho”, afirmou.

Paulinho é um dos destaques do Atlético na competição. Ele é o artilheiro do Galo no torneio continental, com sete gols em 11 partidas.

?????? Desenhando um sonho, com Paulinho! É o @Atletico pelo reencontro com a #GloriaEterna. pic.twitter.com/NZgTkVfYpL — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 18, 2024

Curiosamente, antes de se enfrentarem na final da Libertadores, Atlético e Botafogo duelam em Minas Gerais pelo Campeonato Brasileiro. Nesse caso, a situação é bem diferente: enquanto o Glorioso briga pela taça, o Galo luta para sair da parte inferior da tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.