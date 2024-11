Em parceria com ex-jogador, Palmeiras inaugura escola no Chile

Nesta segunda-feira (18), o Palmeiras inaugurou a segunda unidade internacional da Academia de Futebol Palmeiras, sua rede oficial de escolas de futebol. A primeira unidade no exterior foi aberta em Dubai, nos Emirados Árabes, enquanto a mais recente está localizada no Chile.

A escola no Chile nasceu de uma parceria com o ex-jogador Figueroa, que defendeu o Palmeiras nas temporadas de 2009 e 2010. O clube comemorou a inauguração com a presença de seu diretor de Marketing.

Leia mais: Leila descarta Neymar: ‘Palmeiras não é departamento médico’

“O Palmeiras deu mais um passo importante para fortalecer sua marca fora do território brasileiro. Estamos muito contentes por abrir uma escola no Chile, terra natal de grandes jogadores que passaram pelo clube, como o próprio Figueroa. É um país com muitos admiradores do Palmeiras, e tenho certeza de que será um grande sucesso”, declarou Everaldo Coelho, diretor de Marketing do Palmeiras.

Figueroa, aliás, também destacou a importância da parceria: “Queremos que as pessoas entendam o que significa o Palmeiras. Que absorvam a essência do jogador brasileiro, sabendo que somos uma escola. Porém, formamos não apenas jogadores de futebol, porque a essência do Palmeiras também ensina ao atleta que ele deve ser uma boa pessoa”.

Todavia, o clube foca na formação de atletas e cidadãos. Assim, os alunos aprendem nas escolinhas não apenas sobre futebol, mas também sobre valores essenciais para a vida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.