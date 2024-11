Dunshee nega dívidas do Flamengo: ‘Tem obrigações a pagar’

As eleições do Flamengo estão próximas de acontencer. Diante disso, os três candidatos principais a suceder Rodolfo Landim no Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, Luiz Eduardo Baptista e Maurício Gomes de Mattos, apresentaram suas propostas em debate, nesta segunda-feira.

Um dos destaques logo no início foi a pergunta de Bap para Rodrigo Dunshee, candidato da situação. De acordo com Bap, a divída subiu mais de 800%, chegando a R$ 450 milhões, e pediu medidas para combater o problema. Contudo, Sunshee destacou que não há individamento no clube.

Dívidas

“É uma forma de contar as finanças do Fla que não corresponde à realidade. O Fla não tem endividamento nenhum. Tem obrigações a pagar. Fez investimentos, que não foram decididos apenas pela diretoria, foram pelo Conselho Deliberativo do Clube. Compramos o terreno do estádio, que foi aprovado por 602 votos a 33. E algumas pessoas da sua chapa foram embora sem votar. O Fla não tem dívida. Dívida é quando tem dívida bancária, está devendo ao Governo Federal. O Flamengo não tem nada disso. Temos obrigações a pagar. Fizemos investimento em um estoque de jogadores grande, optou por não vender porque teve muita lesão, nosso ataque inteiro se machucou, tivemos que trazer outro ataque, e eles jogaram e foram campeões, isso é que incomoda vocês”, destacou Dunshee.

Bap rebateu ao dizer que o Flamengo não ganhou o Brasileirão e também passou em branco no basquete. Ele, aliás, ressaltou que haverá queda de receita.

“Esse ano vai ter queda de receita. Nenhum título em 23. Quatro anos sem ganhar um Brasileiro. Três anos sem ganhar no basquete. Despesas temerárias nos últimos seis meses de mandato claramente colocados nas declarações que vocês mesmo apresentaram. Não temos ainda um estudo de viabilidade ecônomica do nosso estádio. Então vou responder por vocês. O que vocês podem fazer, onde estão falhando? Vocês não expandiram o leque de receitas do clube, vocês não trabalharam por uma melhoria de imagem. Vocês não abraçaram a revolução digital, não mudaram o programa de sócio torecedor do clube.

A eleição, afinal, para o próximo triênio (2025-2027) acontecerá no dia 9 de dezembro.

