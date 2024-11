Vasco busca goleiro reserva para a próxima temporada

Apesar de já ter selecionado as posições com prioridades para a próxima temporada, o Vasco precisará acrescentar na lista um goleiro reserva. O atual substituto de Léo Jardim, Keiller não deve continuar na equipe em 2025. Assim, retornará ao Internacional.

O contrato de empréstimo junto ao Colorado vai até o fim de 2024 e, mesmo com uma boa impressão no time carioca, o clube está planejando cortes na folha salarial. Então, como o defensor possui um salário considerado alto pela diretoria, a renovação é improvável. O perfil “Na Torcida Vascaínos” divulgou a notícia.

O atleta de 28 anos não atuou pelo Cruzmaltino nesta temporada, já que o titular Léo Jardim não sofreu com lesões ou suspensões. Os outros dois arqueiros do elenco são Pablo, de 21 anos, e Phillipe Gabriel, de 18. O segundo atua mais na base.

Há cinco rodadas para o fim do Brasileirão, o Vasco é o nono colocado do torneio nacional, com 43 pontos. O próximo desafio do clube carioca é justamente contra o Inter nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário.

