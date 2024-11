Candidatos à presidência do Flamengo se atacam sobre apoio de Landim

Rodrigo Dunshee é o candidato da situação das eleições do Flamengo em dezembro. Ele, afinal, conta com o apoio do atual presidente, Rodolfo Landim. De acordo com o vice-presidente jurídico, o concorrente de oposição Luiz Eduardo Baptista também desejava contar com o presidente.

“Você estava até seis meses atrás pedindo ao presidente que te apoiasse, você queria ser o presidente da situação e, de repente, os princípios que norteio nossa gestão não estão adequados? As pessoas que estão com a gente são, por exemplo, todos os executivos que fizeram o clube crescer para o patamar que cresceu. Gustavo Oliveira, responsável pela paste de marketing, está conosco e vai continuar. Ele trouxe a receita de 400 milhões para 1 bilhão e 100”, disse Dunshee, que recebeu resposta de Luiz Eduardo Baptista.

“Se tem alguém que implorou e dizia para todo mundo que era o candidato do presidente é você. Quem está no clube conhece você e sua trajetória e conhecem as atitudes do presidente. Fala uma coisa e faz outra. Há vários vídeos do presidente defendendo SAF e você se calou — respondeu BAP, durante debate promovido pela ‘ESPN’ nesta segunda-feira (18).

Rodrigo Dunshee e Luiz Eduardo Baptista já fizeram parte do mesmo grupo. Afinal, BAP era integrante da ‘Chapa Azul’, criada para as eleições de 2013, que tinha Wallim Vasconcellos como então candidato (impugnado). Além disso, Landim também estava no grupo que acabou elegendo Eduardo Bandeira de Mello há 11 anos.

No dia 9 de dezembro, os sócios do Flamengo escolhem quem será o presidente do clube para o triênio 2025-2027. Além de Dunshee e BAP, Maurício Gomes de Mattos, o MGM, ex-vice-presidente de Embaixadas e Consulados, também está na disputa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.