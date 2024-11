Fluminense conta com o retorno de titulares para jogo contra o Fortaleza

Após a Data Fifa de novembro, o Fluminense seguirá na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada do torneio nacional, o Tricolor enfrenta o Fortaleza e precisa somar pontos para escapar da degola. Para o desafio, a equipe terá o retorno de cinco nomes importantes: Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias.

Cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo, os atletas não atuaram na derrota do time carioca para o Internacional por 2 a 0 na última sexta-feira (18). Além disso, Felipe Melo também retorna. O zagueiro estava suspenso por cartão vermelho.

O meio-campista Jhon Arias está com a seleção da Colômbia na Data Fifa de novembro. Apesar disso, o atleta não deve ser problema para o duelo contra o Laion, já que a seleção faz seu último jogo nesta terça-feira (19), três dias antes da partida do Flu.

Fluminense no Campeonato Brasileiro

A situação do Tricolor de Laranjeiras no torneio nacional é preocupante. O time está na 15ª colocação, com 37 pontos, o mesmo número do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Dependendo dos resultados dos adversários, a equipe pode chegar para o seu confronto já na degola. O Fluminense recebe o Fortaleza nesta sexta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.