Em parceria com empresa, Corinthians lança produto da linha Memphis

O Corinthians não perde tempo e aproveita a boa fase de Memphis Depay para explorar a imagem do jogador fora de campo. Nesta segunda-feira (18), em parceria com a empresa “Só Ídolos”, especializada em produtos licenciados e memorabilia de atletas, o clube lançará um totem do holandês.

Aliás, a venda do produto começará no dia 1º de dezembro, nas lojas oficiais do Timão e no site da Só Ídolos. O totem em homenagem a Memphis Depay terá o valor de R$ 69,99.

“O totem licenciado é uma peça única que permite decorar ambientes com paixão e estilo, destacando a presença do ídolo em cada detalhe. O Depay é um ídolo mundial, uma inspiração para milhares de pessoas. Essa parceria com o Corinthians é muito promissora e nos anima”, destacou Talita Santiago Chalhub, sócia da Só Ídolos.

Todavia, o totem é apenas mais um item da linha Memphis Depay. Além dele, o torcedor pode adquirir uma estátua com a caricatura do jogador, copos temáticos e uma faixa similar à que o holandês costuma usar na cabeça desde o início de sua carreira. Todos os produtos estão disponíveis nas lojas do Corinthians.

Em campo, Memphis conquistou rapidamente o coração da Fiel, tornando-se uma peça essencial na luta contra o rebaixamento e agora na busca por uma vaga na Libertadores de 2025. O atacante soma três gols e quatro assistências com a camisa alvinegra.

