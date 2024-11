??verton Ribeiro vê evolução de Dorival e analisa desempenho de Vini Jr na Seleção

Com ligação à Seleção Brasileira e também ao técnico Dorival Júnior, o meia Everton Ribeiro foi o convidado do programa Boleiragem, do Sportv. Em entrevista, nesta segunda-feira, o jogador do Bahia vê que o estilo de jogo do treinador está se encaixando.

“O último ciclo já vinha de uma base, o que facilita muito. Já tinham formado uma espinha dorsal da equipe. Agora, com as mudanças, Dorival está conseguindo implementar melhor. A gente já vê uma evolução, a cara do Dorival. Conversei com a rapaziada e eles estão confiantes”, destacou Everton Ribeiro.

Éverton Ribeiro também analisou o desempenho de Vinicius Júnior com a camisa canarinho. O atacante foi um dos destaques no empate com a Venezuela, com uma boa atuação, mas um pênalti perdido. Os dois jogaram juntos no Flamengo.

“São estilos diferentes. No Real, o jogo é mais reativo, então, ele pega várias bolas no um contra um, contra-ataque. Na Seleção, o jogo é mais fechado, às vezes triplicam a marcação. Ele tem que procurar a melhor maneira de fazer uma tabela ou acelerar o passe. Ele tem qualidade e sabe o que fazer. É questão de tempo para ele se tornar ainda mais referência na Seleção.”

A Seleção Brasileira encara o Uruguai, nesta terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com 17 pontos, o Brasil, afinal, é o quarto colocado nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, atrás de Argentina (22), Uruguai (19) e Colômbia (19).

Outros trechos da entrevista de Éverton Ribeiro

Laterais presos: “Estratégia. Por ter equilíbrio na parte defensiva, não dá tanto contra-ataque e nós temos os melhores pontas do mundo. Às vezes, nem precisa dessa ultrapassagem. Se a equipe adversária estiver muito fechada, acho que poderia soltar mais os laterais.

Meio-campista cerebral: “A gente tem o Rodrygo, que tem essa condição de encontrar os companheiros na cara do gol com um passe. Infelizmente ele se machucou. Acho que o Paquetá tem um pouco essa característica, mas jogando mais de trás. Eu até me surpreendi quando vi ele [Raphinha], jogando de meia porque era um ponta clássico. Mas está jogando muito bem e a gente tem que aproveitar isso.”

Uruguai: “Foi marcante mesmo. Um dos jogos que comecei como titular e jogando fora de casa. Guardo muito profundo no meu coração. Espero que o Brasil possa fazer um grande jogo. A gente tem que está muito preparado e focado para ganhar. Tem que pensar no jogo. A catimba vai ter, mas quando a equipe está focada isso não atrapalha”, destacou.

