Recorde de público e Saulo Mineiro decisivo: Ceará vence e fica a um triunfo do acesso à Série A

Saulo Mineiro garantiu vitória do time cearense no Castelão lotado - (crédito: Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)

Com recorde de público no estádio Castelão, o Ceará enfrentou o América-MG pela penúltima rodada da Série B nesta segunda-feira (18) e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Saulo Mineiro. Com isso, o time recuperou sua posição no G4 e depende apenas de suas forças para retornar à elite do futebol nacional. 63.908 pessoas acompanharam a vitória do Vozão, superando Fortaleza x Juventude em 2013, com 63.903.

Antes de marcar o gol decisivo, Saulo Mineiro perdeu uma oportunidade inacreditável aos 34 segundos da partida: ele driblou o goleiro Elias e, mesmo sem ninguém à sua frente, chutou para fora. No entanto, era seu dia. Assim, aos 28 minutos, em cobrança de penalidade máxima, ele fez o gol que explodiu o estádio do Castelão.

O resultado coloca o Ceará, comandado por Léo Condé em quarto lugar, com 63 pontos, a mesma pontuação do Sport, que ocupa o quinto lugar. As duas equipes brigam diretamente por uma vaga na Série A em 2025, com os paulistas Mirassol e Novorizontino, que têm 64 pontos cada. Apenas o Santos já confirmou o acesso e o título. Por outro lado, o América-MG é o nono e fez até aqui 55 pontos.

Próximos jogos do Ceará e seus concorrentes

Dessa forma, a última rodada da Série B promete pegar fogo. Afinal, são quatro equipes lutando por três vagas na primeira divisão da próxima temporada. O Ceará enfrentará o já rebaixado Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, no dia 24, enquanto o Sport medirá forças com o Santos na Ilha do Retiro. Mirassol e Novorizontino enfrentarão, respectivamente, Chapecoense e Goiás. Todos os jogos ocorrerão no mesmo dia e horário: 18h30 (de Brasília).

