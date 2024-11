Santos começa busca por novo técnico, e nomes começam a surgir nos bastidores

O Santos está no mercado atrás de um novo treinador. Nesta segunda-feira (18), o Peixe anunciou a demissão do técnico Fábio Carille, que não comanda a equipe na última rodada da Série B. Agora, a diretoria monitora possíveis nomes para assumir o comando da equipe m 2025.

A ideia é traçar um perfil antes de acionar o mercado. Além de estilo de jogo mais ofensivo e de bom repertório tático, o entendimento é que os garotos da base precisam ter mais espaço em 2025. Na atual temporada, Carille optou pela experiência por conta das dificuldades da Série B.

A procura por um novo treinador passará especificamente pelo presidente Marcelo Teixeira, o executivo de futebol Alexandre Gallo e o CEO Paulo Bracks. A diretoria não tem pressa para achar um novo nome, mas quer um técnico ainda este ano para participar do planejamento para 2025.

Além disso, o Santos sabe que o mercado deve ficar agitado quando a Série A for encerrada. Assim, a ideia é sair na frente no mercado e negociar com um treinador antes de outras equipes. Contudo, a diretoria também já começou a ser bombardeada com sugestões e alguns nomes já começam a ser ventilados na Baixada Santista.

Os nomes que começam a surgir no Santos

Assim, nomes de possíveis treinadores começaram a surgir no Peixe. Uma ala do conselho do Santos pedem o nome de Cuca. O treinador tem três passagens pelo Peixe e, na última, levou a equipe para a final da Libertadores, em 2020, quando acabou com o vice-campeonato, perdendo para o Palmeiras.

Já outra parte sugere a contratação de Luís Castro, ex-Botafogo. Aliás, o português é visto como alguém moderno, ligado às ideias europeias e capaz de montar e gerir um grupo competitivo na próxima temporada.

