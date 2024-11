Dupla não treina e deve acrescer lista extensa de desfalques do Flamengo

Filipe Luís definirá time titular do Flamengo em treino nesta terça-feira, no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O técnico Filipe Luís tem praticamente um time completo de desfalques para o jogo contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), na Arena Pantanal. Sabe-se que dez dos 11 nomes da lista de baixas não ficarão à disposição do treinador para o duelo do Brasileirão, enquanto o treino desta terça-feira (19), no Ninho do Urubu, será crucial para o caso de De La Cruz – que tem chances remotas de viajar com a delegação.

Havia muita expectativa por parte da comissão técnica nas recuperações de Erick Pulgar, De La Cruz e Luiz Araújo para o duelo desta quarta-feira (20). No entanto, a ausência do atacante foi confirmada após as atividades da última segunda-feira, no Ninho do Urubu. Já as baixas dos meio-campistas, apesar de ainda não haver oficialização, também devem ser anunciadas. Isso porque a dupla não treinou junto com o grupo e, portanto, não devem figurar entre os relacionados.

Flamengo e Cuiabá se enfrentam na Arena Pantanal pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O Rubro-Negro viaja rumo ao Mato Grosso na tarde desta terça-feira (19) para o duelo desta quarta-feira (20), às 19h.

De La Cruz

A situação de Nico De La Cruz ainda traz fio de esperança, apesar de mínimo. O uruguaio está em fase de transição da lesão muscular na coxa, e o retorno dependerá de suas condições nas atividades desta terça-feira (19) no Ninho do Urubu. O meia só viajará com a delegação para Mato Grosso se apresentar-se ‘zerado’.

Além de desfalcar o Flamengo em jogos importantes, Nico também acabou cortado da lista de convocados do Uruguai para Data-Fifa de novembro. A Celeste inclusive enfrenta o Brasil na noite desta terça-feira, às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. De La Cruz sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita ainda pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no dia 20 de outubro.

Erick Pulgar

Assim como Nico e Luiz Araújo, Pulgar também ficou de fora do treino com grupo no Ninho do Urubu e tem chances remotas de viajar para Cuiabá. O chileno perdeu a chance de atuar nesta Data-FIFA após sofrer uma lesão muscular durante a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. A Federação de Futebol do Chile emitiu um comunicado sobre o corte do volante e outros dois atletas.

Mais desfalques do Flamengo

Sem 11 jogadores à disposição, Filipe Luís tem o árduo desafio de definir o time titular nas atividades desta terça-feira (19), no Ninho do Urubu. As atividades tiveram início por volta das 09h30 e deve rolar até próximo do horário de almoço, quando a delegação começará o processo de viagem.

Sabe-se que a delegação rubro-negra embarcará para o Mato Grosso, nesta tarde (19), sem nomes importantes – além do trio confirmado como baixa até 2025. Gerson e Léo Ortiz, por exemplo, estão com a Seleção Brasileira em Salvador. Bruno Henrique cumpre suspensão pelo STJD, e Gabigol segue como desfalque por opção da diretoria. Giorgian De Arrascaeta, por sua vez, se une aos lesionados e não atuará mais na temporada.

Nesse cenário, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro, Evertton Araújo, Allan, Alcaraz e Matheus Gonçalves; Michael e Lorran.