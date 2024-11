Fluminense anuncia ingressos a partir de R$ 5 para duelo com o Fortaleza

Torcida do Fluminense promete empurrar a equipe no jogo decisivo com o Fortaleza - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Restam cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense segue na luta contra o rebaixamento. Diante disso, o clube abriu o setor Norte do Maracanã para a partida contra o Fortaleza, que acontece na sexta-feira (22/11), às 21h30, pela 34ª rodada. O setor terá preços populares a partir de R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).

Nesse sentido, os sócios devem fazer check-in e não-sócios podem adquirir seu ingresso através do site do programa. Além disso, a venda de ingresso nas bilheterias e pontos de venda terá início nesta quinta-feira (21), a partir das 10h.

Com 37 pontos, os comandados do técnico Mano Menezes só estão fora do Z4 por causa do número de vitórias. Afinal, Juventude, que está na zona de rebaixamento, Criciúma e Athletico-PR também tem a mesma pontuação, no momento. O Red Bull Bragantino, aliás, soma 36 e segue na briga para continuar na primeira divisão.

Esse cenário transformou o duelo de tricolores em uma verdadeira decisão. O time de Laranjeiras tentará fazer valer o fator casa nos jogos com o Leão do Pici e Criciúma para se distanciar do Z4 e encaminhar a permanência na elite do futebol brasileiro.

É momento de estar ao lado do Fluminense! Setor Norte aberto pra sexta-feira com ingressos a partir de R$ 5! Garanta seu ingresso em https://t.co/1evH5IuIhW! pic.twitter.com/mta4rNHpwh — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 19, 2024

Ação com patrocinadora

Em virtude da importância da partida, o Fluminense junto de sua patrocinadora máster, a casa apostas Superbet, irá promover uma ação. Nela, irão distribuir 10 mil faixas tricolores no Setor Sul do Maracanã no intuito de uma grande festa para empurrar o time na busca pela vitória. A informação é da jornalista Aline Nastari.

Sendo assim, serão modelos parecidos com os cachecóis utilizados no futebol europeu, com cerca de um metro de comprimento. Por fim, até o momento, cerca de 19 mil ingressos foram vendidos, e o clube espera ter casa cheia para mais um jogo decisivo na reta final do Brasileirão.

Confira os valores do Setor Norte



Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 2,50

Raiz – R$ 5

Guerreiro Toda Terra – R$ 6

Guerreiro – R$ 8

Leste Raiz – R$ 10

Inteira – R$ 10

Meia-entrada – R$ 5

