Com interior personalizado, avião do São Paulo recebe últimos ajustes para 2025

Falta pouco para delegação do São Paulo ter um novo avião para chamar de seu. O Boeing 737-700NG (Next Generation) chegou a Curitiba há algumas semanas, passou pelo processo de nacionalização e está perto de ficar disponível visando os compromissos da equipe como visitante em 2025. O Tricolor tem utilizado uma aeronave provisória para cumprir o calendário de jogos fora de casa na temporada.

Tanto a aeronave provisória quanto ao modelo destinado à delegação tricolor fazem parte da parceria com a Sideral Linhas Aéreas. O acordo entre o São Paulo e a empresa especializada em fretamentos esportivos teve início em janeiro de 2024, ainda durante o Paulistão, e tem vigência pelos próximos dois anos.

O Boeing 737-700NG (Next Generation) ainda está em fase de certificação pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), em Curitiba. Após a normatização, a aeronave passará por caracterização pela Sideral – assim como a provisória – e só depois ficará liberada para operar.

Detalhes da aeronave

O avião conta com 100% dos assentos executivos e, portanto, com área reduzida. Isso porque a alta cúpula tricolor solicitou configuração diferente em seu interior e exigiu mais espaço para jogadores e membros da deleção. Sendo assim, a aeronave com capacidade para 149 passageiros ficou com espaço para 64 lugares. A parte interna está pronta.

A parte externa, por sua vez, levará o escudo do São Paulo. A caracterização deverá ser semelhante ao da aeronave já utilizada pela delegação em jogos deste ano.

São Paulo e Sideral

O acordo de quase um ano tem agradado clube e empresa. Isso porque a parceria facilitou principalmente a logística do São Paulo para jogos como visitante, visto que a delegação agora consegue regressar à capital paulista logo após as partidas. Antigamente, o Tricolor dependia das condições e horários de funcionamento do Aeroporto de Guarulhos para poder viajar em voo fretado e, por vezes, ficava ‘preso’ em outras cidades.

O presidente Júlio Casares celebrou bastante o acordo à época, visando justamente a logística do clube no decorrer da temporada. “Um excelente trabalho realizado pela diretoria de futebol. Voando com a Sideral aumentaremos o conforto para a nossa delegação e ainda reduziremos os custos com as viagens, seguindo nossa preocupação com o planejamento financeiro e de desgaste”.

