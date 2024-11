Igor Jesus, do Botafogo, explica origem da sua comemoração nos gols

Igor Jesus comemora gols com kamehameha - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

A comemoração dos gols de Igor Jesus virou marca registrada do jogador. Ele faz o kamehameha, referência ao desenho japonês Dragon Ball Z, sempre que balança as redes, seja pelo Botafogo, seja pela Seleção Brasileira. Dessa forma, em um vídeo da Conmebol Libertadores, o jogador explicou de onde veio a ideia.

“Desde a minha infância eu sempre gostei de Dragon Ball, então junto aos meus primos sempre ficamos… Às vezes faltava aula para assistir, mas a minha mãe sempre me cobrava de ir para a escola e sempre que eu tive a oportunidade eu sempre gostei de fazer a comemoração. Hoje aqui no Botafogo, com a repercussão que tem, tem dado muito bem, então espero continuar até o final da minha carreira”, contou.

Além disso, o atacante revelou que sua esposa não curtiu a comemoração no início. No entanto, agora ela já faz o gesto espontaneamente.

“Na verdade, quando eu apresentei para minha mulher a minha comemoração, ela olhou assim e começou a dar risada na minha cara, porque nunca tinha visto o desenho e falou “o que que é isso?” Aí eu falei bem assim, “pega a visão aqui no primeiro gol que eu fizer aqui no Botafogo eu já vou soltar ela, aí você vai começar a entender o que é o Kamehameha”. Agora até ela está fazendo dentro de casa, até ela levanta o sofá do nada e faz. É uma coisa boa!”, disse.

Igor Jesus entra em campo nesta terça-feira (19), na partida entre Brasil e Uruguai, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

