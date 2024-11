Torcedor ganha autógrafo inusitado de Danilo e ‘trava’ web com repercussão; veja

O lateral Danilo virou ‘vítima’ de uma situação ‘out of context [fora do contexto]’ bem abrasileirada. Referência em situações inusitadas, o torcedor brasileiro aprontou mais uma na recepção à Seleção em Salvador para o confronto contra o Uruguai, nesta terça-feira (19). Desta vez, um admirador da Amarelinha, conhecido no ‘X’ como Vasques, pediu um autógrafo diferente para o jogador da Juventus.

Vasques causou uma reação de surpresa em Danilo ao pedir que o atleta autografasse seu bloco de notas no celular. Ou seja, apenas digitasse seu nome no aparelho do torcedor. O lateral ficou confuso com a situação, mas não hesitou em fazê-lo.

“Peguei hoje o autógrafo do capitão da nossa seleção canarinho! Vou guardar para sempre na memória e nas notas kkkkk”, escreveu o torcedor do Bahia em seu perfil no X. A publicação viralizou e cai nas graças dos brasileiros no antigo Twitter.

Vídeo

Peguei hoje o autógrafo do capitão da nossa seleção canarinho!! Vou guardar pra sempre na memória e nas notas kkkkkkkkk pic.twitter.com/X5Q2zeQupP — Vasques (@ECBerna5988) November 19, 2024

Repercussão na web

“Impossível explicar o povo brasileiro, somos os melhores mesmo”, comentou uma torcedora na publicação. Em outro momento, uma rubro-negra entrou na brincadeira e também compartilhou ‘seu autógrafo’ do Neymar.

Eu tenho autógrafo do Neymar https://t.co/67J3gE5xfh pic.twitter.com/M0sUEUrSqL — flamengostosa (@flasafadona) November 19, 2024

Outro torcedor também entrou na onda e ‘aconselhou’: “Agora só tirar print e vender na internet”. Um tricolor se divertiu com a reação do lateral: “A cara do Danilo sem acreditar”.

Ter humor quebrado é bom demais eu to uns 10 minutos passando mal de rir com isso aqui https://t.co/LR9T43RsSJ — Artur (@Arturlove09) November 19, 2024

Tweet do ano aqui???????? https://t.co/hAKw2MhyZX — bellintanner ???????? (@bellintanner) November 19, 2024

Danilo retorna à Seleção

A Seleção Brasileira desembarcou em Salvador na sexta-feira (15) para o jogo da 12ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. Quarto colocado com 17 pontos, o Brasil encara o Uruguai, vice-líder com 19, nesta terça-feira (19), às 21h45, na Arena Fonte Nova.

Pressionado por vitórias, Dorival estudou possíveis mudanças durante a semana, mas deverá promover apenas uma: o retorno de Danilo. O lateral ocupará a vaga de Vanderson, que cumpre suspensão automática por cartão.

