Corinthians é denunciado no STJD por cabeça de porco em clássico

O Corinthians foi denunciado pelo procurador do STJD, Danilo Pereira de Carvalho, em virtude de uma cabeça de porco que foi arremessada da arquibancada no gramado durante a partida contra o Palmeiras. A cena inusitada aconteceu no dia 4 de novembro, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

“Lamentavelmente, verifica-se uma gravidade da situação, visto que a própria torcida da equipe mandante causou uma desordem no estádio, e o clube não garantiu a segurança de todos que estavam no estádio de futebol, e sequer agiu com zelo e cautela, acerca do acesso de pessoas com uma cabeça de animal”, diz um trecho da denúncia do procurador.

Além da cabeça de porco, o procurador pede punição ao Corinthians pelo arremesso de “copos de plástico contendo liquidos”, um “isqueiro” e também uma “bola pequena de plástico” em direção ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.

O Corinthians acabou enquadrado três vezes no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJB). Nele diz que o clube precisa prevenir desordens em sua praça de desporto. Além disso, evitar lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. A pena pode chegar até 10 jogos de punição com os portões fechados. O Timão também precisar pagar uma multa de R$ 100 mil.

O STJD ainda não anunciou a data para o julgamento do Corinthians. Então, o Timão ainda não sabe se vai precisar pagar uma punição ainda nesta edição de Campeonato Brasileiro.

A cena inusitada no clássico entre Corinthians x Palmeiras

O fato aconteceu aos 28 minutos do Dérbi, quando Raphael Veiga se aproximava para cobrar escanteio, quando atiraram a cabeça do animal, vindo do setor sul do estádio. O jogador do Palmeiras reclamou e Yuri Alberto chutou a cabeça para fora de campo.

A cabeça de porco foi levada para um posto da polícia. Um fiscal da CBF confirmou que, de fato, a cabeça é de um animal, e não uma máscara. De acordo com o jornalista Ricardo Magatti, do Estadão, a Polícia Militar identificou o infrator e retirou-o da arquibancada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.