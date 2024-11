Endrick é uma das principais inspirações de nomes para crianças em 2024

O crescimento profissional de Endrick, especialmente com sua ida para o Real Madrid, causa desdobramentos também fora das quatro linhas. Isso porque o nome do atacante, de 18 anos, tornou-se uma das principais inspirações para crianças em 2024.

O desempenho de destaque no Palmeiras, com a quebra de alguns recordes no ano passado, além de sua mudança para o Real Madrid, a partir da segunda metade deste ano, e algumas convocações para a Seleção Brasileira influenciaram tal movimento. Assim, de acordo com estudo feito pela plataforma “Babycenter”, que tem o intuito de prestar assistência na gestação e parentalidade, o nome Endrick teve um crescimento de 43% no ranking.

Endrick se surpreende com cenário

Semelhantemente, o nome de Noah, seu irmão mais novo de cinco anos, de maneira inédita, apareceu entre as cinco denominações mais utilizadas, exatamente na quinta posição. O jogador até se manifestou sobe esta situação.

“Imaginava que, entre os palmeirenses, fossem batizar alguns com meu nome, mas fico ainda mais feliz de saber que em todo o país escolheram meu nome para seus filhos. É uma honra, um carinho muito grande. Cada novo Endrick é uma nova homenagem e espero continuar justificando tudo isso”, comentou o atacante do Real Madrid.

Detalhes do estudo

O levantamento se baseou na inscrição de 250 mil nomes na plataforma no aplicativo do “Babycenter” em território nacional. O intervalo analisou o período entre o dia 1º de janeiro e 31 de outubro. Os dados foram inseridos por pais e mães das crianças que utilizaram o aplicativo. No caso das meninas, os nomes com destaque são de Mavie, filha de Neymar, que aparece na 45ª posição. Já Serena, em alusão à tenista norte-americana, ganhou 20 colocações em comparação ao ano passado.

