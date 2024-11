Onde estão os 39% não integralizados pela 777? VP do Vasco responde

Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco, fala sobre 39% da SAF do clube - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, explicou algo que surge como dúvida para muitos vascaínos. Afinal, se a 777 Partners, antiga sócia da SAF do clube, comprou 70% das ações, mas só integralizou 31%, onde estão os outros 39%?

Em novo vídeo da Vasco TV para tirar dúvidas sobre a reestruturação financeira do clube, divulgado nesta terça-feira (19), Carregal revela que os 39% em questão são do Vasco atualmente. Ele explica que isso aconteceu por conta da liminar de maio, que suspendeu os contratos da 777 com a SAF vascaína.

“Esses 39% hoje são controlados pelo Vasco. A liminar, quando afasta a 777 do controle e suspende os contratos, esses 39% retornam para o Vasco. Isso foi importantíssimo para a gente, porque balizou o nosso risco. Antes dessa liminar, por todo o imbróglio envolvendo a 777, 70% das ações da Vasco SAF estavam expostas a um colapso da 777”, explicou.

Vasco corre menos risco

Ele prosseguiu, afirmando que tal percentual não corre risco de venda por parte da 777 Partners. Isso porque, segundo o VP, o Cruz-Maltino conquistou a liminar de maneira anterior à qualquer ação que impedisse venda de ativos da empresa.

“Hoje, com a liminar, esse risco está limitado aos 31% que foram integralizados. Os 39% hoje estão livres de eventual bloqueio, penhora. Até porque essa decisão liminar que a gente conseguiu em maio foi a primeira no mundo que afastou a 777 de um clube de futebol e foi anterior à qualquer decisão impedindo venda de ativos da 777. Então nosso timing foi muito bom porque de fato nós preservamos esses 39%. E hoje esses 39% estão no nosso controle e isso também é um objeto da arbitragem. Durante o curso da arbitragem, esses 39% são controlados por nós. Nós exercemos todos os direitos políticos e patrimoniais em relação a esses 39%”, encerrou.

