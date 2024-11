Argentina x Peru, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

a Argentina, nesta terça-feira (19), recebe o Peru, às 21h (horário de Brasília). O duelo completa a 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os Hermanos lideram a competição, com 22 pontos. Já os peruanos, com 7 pontos, estão em penúltimo lugar e precisa mostrar serviço. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 19h30, com um pré-jogo com todas as informações. Assim, que a bola rolar, Elder Vieira estará na narração.

Além de Elder Vieira, a cobertura ainda comta com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Confira tudo o que rolar neste importante duelo pelas Eliminatórias.

