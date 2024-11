Brasil x Uruguai, AO VIVO, com Voz do Esporte, 21h30

O Brasil receberá o Uruguai, nesta terça (19/11), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A bola rola às 21h45 (de Brasília) para o duelo, válido pela 12ª rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Com as equipes bastantes próximas na tabela, o embate soa como um jogo de seis pontos. Afinal, o Uruguai vem em segundo, com 19 pontos, enquanto o Brasil chega em quarto, com 17. Assim, caso a Seleção de Dorival Júnior conquiste o triunfo, pode chegar até na segunda colocação do torneio qualificatório para o Mundial. Este jogo terá cobertura especial da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h15 (de Brasília). A Jornada Esportiva terá o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

O premiado Cesar Tavares comanda e narra a transmissão, que ainda terá os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de André Bachá.

