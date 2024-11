RB Bragantino x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitagem

O São Paulo encara o RB Bragantino nesta quarta-feira (20/11), às 16h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o 18° colocado, com 36 pontos e precisa vencer desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. Já o Tricolor Paulista é o sexto, com 57 pontos e segue na briga por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o RB Bragantino

O técnico Fernando Seabra não terá o lateral-direito Nathan Mendes, com dores na perna esquerda, e o atacante Thiago Borbas, em tratamento de uma lesão na coxa direita. Em contrapartida, o Bragantino terá os retornos do volante Matheus Fernandes e do meia Eric Ramires. O primeiro volta após cumprir suspensão automática, e o segundo está recuperado de uma lesão na coxa esquerda. O Massa Bruta está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 36 pontos, um a menos que o Criciúma, primeiro time fora do Z-4.

Como chega o São Paulo

Já o Tricolor Paulista tem muitos desfalques. O atacante Calleri e o lateral-esquerdo Welington treinaram com os companheiros, mas ainda são considerado dúvidas e a presença deles na partida não está confirmada. Eles devem ao menos ficar no banco de reservas. Além disso, Liziero (dores no tornozelo direito), Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo), Arboleda (trauma na perna direita) e Wellington Rato (dores na panturrilha direita) ainda não treinaram no campo e estão fora. Por fim, Ferraresi e Bobadilla, com suas seleções também não viajam para Bragança Paulista. A boa notícia é Luiz Gustavo, que deixou o último jogo com dores, mas treinou normalmente e deve ser titular.

RB BRAGANTINO X SÃO PAULO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 20/11/2024, às 16h30 (de Brasília).

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Sabino e Michel Araújo (Patryck ou Welington); Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Erick (André Silva ou Calleri), Lucas e Ferreira; Luciano. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

